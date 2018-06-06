Суд по делу Януковича близится к концу, назначена дата дебатов

Оболонский районный суд Киева назначил судебные дебаты в деле по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене на 30 и 31 июля.

"Суд определяет окончательную дату судебных прений - это 30 и 31 июля 2018. Если мы не успеем провести дебаты за эти дни, то резервная дата - это 1 августа. Если вы не явитесь, то суд 30 июля разъяснит Виктору Януковичу, что в случае вашей неявки суд будет ставить вопрос о привлечении защитника из центра вторичной правовой помощи", - сказал судья Владислав Девятко, обращаясь к адвокатам подсудимого во время заседания 6 июля.

Напомним, сегодня суд заслушал показания бывшего военнослужащего Военно-Морских сил Украины Андрея Рапопорта. Во время бегства Виктора Януковича в Россию он проходил службу в Севастополе. Следующего свидетеля защиты суд ожидает заседании 8 июня.

5 июня Оболонский суд объявил, что планирует завершить допрос свидетелей стороны защиты по делу о госизмене Януковича 20 июля.