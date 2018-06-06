В штабе ООС рассказали о подвиге военного фельдшера под Станицей Луганской

Прошлой ночью военный фельдшер Чезар Никифореску вблизи Станицы Луганской отбил нападение ДРГ боевиков и уничтожил вражескую огневую точку прицельным огнем из пулемета. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
Ночью противник совершил минометный обстрел одного из ротных опорных пунктов и под прикрытием плотного огня из стрелкового оружия враг предпринял попытку захвата наших позиций.
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"Военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь. Между тем диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить. Чезар Никифореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ противника, чем заставил ее отступить", - говорится в сообщении.
Во время боя фельдшер лично уничтожил огневую точку противника и несколько боевиков, не допустив попытки продвижения противника в сторону украинских позиций.
Напомним, 25 мая в Зайцево в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 22-летний Марьян Корчак - троюродный брат украинского журналиста Георгия Гонгадзе.