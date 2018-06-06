Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » НКРЭКУ впервые возглавила женщина
НКРЭКУ впервые возглавила женщина
Оксана Кривенко (в центре) / Фото: www.nerc.gov.ua

НКРЭКУ впервые возглавила женщина

Председателем Нацкомиссии избрана Оксана Кривенко

06.06.18 66
000

В среду, 6 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрала своим председателем Оксану Кривенко. Она стала первой в истории женщиной на данной должности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Спасибо членам НКРЭКУ за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора. Наша стратегия и главная цель - эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся непредвзятого, прозрачного и открытого регулирования с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - отметила Кривенко.

Кривенко родилась в 1974 году в Свердловске Луганской области. Она окончила Киевский государственный экономический университет и Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа.

По результатам конкурсного отбора 29 мая 2018 года назначена на должность члена НКРЭКУ. До этого работала в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в должности заместителя директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

Напомним, 30 мая президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 годаМежду двух огней. Индия пытается нащупать баланс между Китаем и СШАТвёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55239
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4932
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4886
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9250
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17591
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20213
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13454
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14598
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11878
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10411
  1. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 5134 / 5500
  2. Путин рассказал, чего хочет от Украины 3444 / 3843
  3. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 3280 / 4293
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 2625 / 2760
  5. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2611 / 2900
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 2254 / 2327
  7. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2233 / 2234
  8. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 2066 / 4886
  9. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 1831 / 2131
  10. В июне ожидается мощная магнитная буря 1772 / 1977
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 15 / 4886
  2. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 15 / 2234
  3. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12 / 4293
  4. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1512
  5. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 7 / 2900
  6. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 6 / 2760
  7. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 590
  8. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 5 / 2327
  9. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 5 / 1086
  10. Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - автор проекта 4 / 919
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.