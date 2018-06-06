НКРЭКУ впервые возглавила женщина

В среду, 6 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрала своим председателем Оксану Кривенко. Она стала первой в истории женщиной на данной должности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Спасибо членам НКРЭКУ за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора. Наша стратегия и главная цель - эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся непредвзятого, прозрачного и открытого регулирования с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - отметила Кривенко.

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Кривенко родилась в 1974 году в Свердловске Луганской области. Она окончила Киевский государственный экономический университет и Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа.

По результатам конкурсного отбора 29 мая 2018 года назначена на должность члена НКРЭКУ. До этого работала в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в должности заместителя директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

Напомним, 30 мая президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.