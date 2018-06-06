В воскресенье, 3 июня, в Киеве были объявлены победители 47-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", передает УНН.

Гран-при кинофестиваля получил дебютный фильм Андриуса Блажевичюса "Святой".

"Для меня большая честь получить победу, учитывая тот объем фильмов, которые принимали участие в конкурсе", — прокомментировал он.

Победитель, кроме "Скифского оленя", получил денежный приз в размере 10 тыс. долл. от официального партнера фестиваля — оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

"Для нас это уже дело чести, своего рода, так как мы прекрасно понимаем, что одна из важных философских составляющих лотерей — это поддержка социально важных направлений. Киноискусство — это одно из основных социальных направлений, на которое обычно не находится достаточно финансов в бюджете", — прокомментировал директор по маркетингу "М.С.Л." Павел Вайсеро.

"М.С.Л." наследует европейскую практику развития киноискусства в Украине с 2000 года, рассказал директор КМКФ "Молодость" Андрей Халпахчи.

"Мы очень благодарны компании "М.С.Л." за то, что они поддерживают кинофестиваль "Молодость" много лет. Это — пример для подражания. Ведь не только в Украине, но и во всем мире роль лотерей является сверхважной", — отметил он.

Кроме того, что компания является спонсором Гран-при фестиваля, в прошлом году она усилила сотрудничество с кинофестивалем в нескольких направлениях. В частности, был инициирован международный конкурс одноминутного видео "Молодість — безпрограшна лотерея" в рамках Shoot&Play. В этом году лучшим фильмом конкурса стала лента режиссера-аматора Анастасии Хоменко "Твій вибір принесе користь". Победительница получила приз от оператора государственных лотерей "М.С.Л." в размере 1 тыс. долларов, а ее лента была продемонстрирована представителям мира кино на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля "Молодость".

"Для меня эта победа является достаточно удачной возможностью попробовать свои силы в чем-то новом. Признаюсь, что до сих пор я не знала о том, что лотереи в Украине поддерживают кино. В частности, я очень удивилась количеству социальных проектов, которые поддерживает компания "М.С.Л.", — рассказала А.Хоменко.