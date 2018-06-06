Данилюк причиной возможного увольнения назвал нежелание раздавать "гречку"

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что его хотят уволить из-за нежелания поддержать выделение бюджетных средств на проекты депутатов-мажоритарщиков. Об этом он написал в Facebook.

"В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе – "гречка", - сообщил он.

Данилюк добавил, его поставили перед выбором – поддержать программу или уйти.

"Сегодня кульминационный момент. Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником. Я страной не торгую", - отметил министр.

Глава Минфина собирается детально объяснить свою позицию с трибуны парламента во время обсуждения вопроса об его увольнении.

Напомним, глава Минфина Александр Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием премьер-министра назначить его заместителем Яну Бугримову.

В свою очередь, 1 июня стало известно, что МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием правительством противоречащих договоренностям с МВФ решений относительно полномочий Минфина и подчинения Фискальной службы.

6 июня Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка. По его словам, глава Минфина позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабмина.