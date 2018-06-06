"Крымского диверсанта" Панова в РФ зверски пытали, – адвокат

Гражданин Украины Евгений Панов, которого российские оккупанты в Крыму назвали "диверсантом", был подвергнут зверским пыткам, в том числе с сексуальным подтекстом.



Об этом сообщила адвокат Панова Ольга Динзе, передает УНИАН.



"С самого начала, момента задержания, Евгений Панов был жестоко избит, а также подвергнут жестоким пыткам – его подвешивали, наносили ему телесные повреждения разной степени и тяжести", - заявила она.

"Чтоб вы представляли: это - крупный, высокий мужчина и когда его подвешивают, соответственно кости выламываются, мышцы, сухожилия – все страдает, это действительно жестокие были пытки. Также пытки с сексуальным подтекстом – ему на мошонку накидывали хомут и затягивали до посинения, после чего требовали от него подписать те пояснения и в дальнейшем показания, который были составлены заблаговременно сотрудниками ФСБ РФ", - рассказала Динзе.



Она утверждает, что через несколько дней этих зверских издевательств Панов был готов подписать все что угодно. Кроме того, адвокат заявила, что в ходе рассмотрения дела Панова были зафиксированы множественные нарушения уголовно-процессуального законодательства РФ.



Как сообщалось, 10 августа 2016 года в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление "терактов" в Крыму, которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов запланированных терактов является задержанный Евгений Панов - житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины. 16 апреля 2018 года Панову зачитали обвинительный приговор по нескольким статьям: его обвиняют в "подготовке диверсии в Крыму в составе диверсионной группы".