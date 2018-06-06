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Освобождение заложников Кремля

С начала голодовки украинец Балух похудел на 30 кг, - адвокат

С начала голодовки украинец Балух похудел на 30 кг, - адвокат
Фото: Владимир Балух / Фото: Антон Наумлюк / RFE / RL

Он голодает 80 дней

06.06.18 150
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В оккупированном Крыму украинский политзаключенный Владимир Балух за 80 дней голодовки потерял 30 кг веса.

Об этом сообщила адвокат Ольги Динзе, передает "Радио Свобода".

"Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает. Единственное - у него несколько облегченный режим, после первого месяца голодовки он перешел на сухари и кисель, так как он похудел на 30 кг. Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то еду", - отметила Динзе.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев. 

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

10 апреля депутаты Верховной Рады направили к Балуху обращение с призывом прекратить голодовку, однако он не отказался от своего решения.

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