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Киевсовет поставил ультиматум Нафтогазу

Киевсовет поставил ультиматум Нафтогазу
Фото: kievnews.pp.ua

Депутаты готовы пойти на любые меры, лишь бы у киевлян появилась горячая вода

06.06.18 1190
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В среду, 6 июня, депутаты Киевского городского совета поддержали обращение к Нафтогазу с требованием немедленно возобновить киевлянам горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Киевсовет требует от Нафтогаза принять меры по заключению договоров поставки природного газа для производства тепловой энергии для предоставления услуг по горячему водоснабжению населению, бюджетным учреждениям и другим категориям потребителей.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы требуем от Нафтогаза Украины безотлагательно заключить договора с коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго по поставкам природного газа. Мы подготовили соответствующий запрос главе НАК Андрею Коболеву с единственным требованием - в ближайшие сроки восстановить подачу голубого топлива, чтобы 3000 домов снова получили горячую воду. Под документом подписались председатели всех депутатских фракций", - отметил глава фракции "Солидарность" Киевсовета Андрей Странников.

В случае отрицательного ответа Нафтогаза Киевсовет угрожает прибегнуть к радикальным мерам.

"Если руководство компании откажется идти навстречу, то будем прибегать к радикальным действиям. Если надо, будем ночевать под Нафтогазом. Если придется, отключим им коммуникации. Наши требования - как можно быстрее киевляне должны быть с горячей водой. Здесь нет хороших и плохих методов. Мы должны сделать все, чтобы киевляне чувствовали себя полноценными жителями своего города. И весь депутатский корпус един в своей позиции ", - подчеркнул секретарь горсовета Владимир Прокопив.

Напомним, Нафтогаз Украины не хочет заключать договор на поставку газа новому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", пока столица не оплатит старые долги. В результате многие киевские дома остаются без горячей воды.

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