Комитет Рады одобрил запрет на трансляцию в Украине ЧМ-2018

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал проект постановления №8343 "О недопущении трансляции в Украине мероприятий, которые будут происходить на территории Российской Федерации, если их трансляция нарушает законные права и интересы граждан Украины".

Об этом написала в Facebook депутат Ольга Червакова.

Проект постановления о запрете трансляции ЧМ-2018 11 мая внесли в парламент председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко и депутаты от РП Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой, а также председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк.

Депутаты предлагают признать, что трансляция матчей "нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Россией части территории Украины".

На этом основании согласно положениям закона "О телевидении и радиовещании" украинские телерадиоорганизации не будут осуществлять трансляцию мероприятий, которые будут проходить в России в рамках ЧМ-2018.

Напомним, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России с 14 июня по 15 июля.