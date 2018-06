DSQUARED2 - это всемирно известный бренд, основанный выходцами из Канады – братьями Дином и Дэном Кейтенами в 1994 году. Именно тогда, братья решили вложить все свои сбережения (70.000 долларов) в производство собственного бренда, и уже через год выпускают первую мужскую коллекцию. Немного позже, бренд расширил свои границы до женских коллекций, парфюмерной и аксессуарной линии.

Какие же тренды диктует DSQUARED2 этим летом?

Весенне-летняя коллекция братьев Кейтенов, дизайнеров DSQUARED2 прививает любовь к экстравагантным принтам, провокационным слоганам и дарит свободу самовыражения. И уже в июне шопинг становится еще приятней, ведь модели из этой коллекции доступны по специальным ценам -30%.

Мужской must-have

Консервативность и расслабленность от DSQUARED2 – это деним, нашивки, принты и неординарные аксессуары.

DSQUARED2 является лидером по производству креативных вещей из денима. Только моделей джинсов существует десятки - на разные типы фигуры и под разнообразные увлечения. Например, в монобрендовом магазине в Киеве есть специальные модели для байкеров. Дополняют деним различные футболки и спортивная обувь. Для приверженцев классики у бренда есть линия базовых моделей рубашек, футболок-поло и классические туфли. Каждая модель выполнена с оригинальными деталями и придает своему владельцу ироничное и игривое настроение. Так, рубашка с узором тартан отлично сочетается с классическими джинсами с небольшими потертостями.























Женский must-have

Бренд позаботился о том, чтобы это лето было красочным, независимо от того, какие у вас планы – вечеринка до утра или пикник на природе.

Воздушные платья из весенне-летней коллекции делают образ легким и невесомым, особенно признанная классика – черное или красное платье. В DSQUARED2 представлены оба варианта – более строгий для официальных событий, и дерзкий для мероприятий со свободным дресс-кодом. Дополняют образ must-have этого лета – джинсовые босоножки на тонком каблуке.

Акценты сasual-образов DSQUARED2 этим летом – яркие цвета, разноцветные нашивки с брызгами краски на дениме и принты. Найти их можно как на сумках, так и на классических футболках-поло. Деталями выступают авторские надписи бренда, к примеру, "Dean&Dan", "life is hard", "wine is my water".

.

























Модели из коллекции DSQUARED2 сезона весна/лето – 2018 в монобрендовом бутике по адресу: ул. Бассейная, 11, тел.: (095) 288-77-09.