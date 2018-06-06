Турчинов: цель Путина - сломать способность Украины к сопротивлению

Все факты говорят о том, что президент РФ Владимир Путин не собирается оставлять Украину в покое.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.



Отмечается, что об этом шла речь во время встречи Турчинова с президентом Всемирного Конгресса Украинцев (СКУ) Евгением Чолием.

В частности, во время встречи было акцентировано внимание на военной агрессии РФ на Донбассе.



По словам Турчинова, российско-оккупационные группировки ежедневно обстреливают украинскую территорию.



"Все факты свидетельствуют, что Путин не собирается прекращать агрессию. Его цель - дестабилизировать ситуацию в Украине, истощить нашу страну, сломать способность к сопротивлению, а также усилить свое влияние на Европу, раскалывая единство европейских стран", - сказал секретарь СНБО.



Кроме того, стороны обсудили разрушительное влияние строительства "Северного потока-2" на экономику и безопасность Украины и Европу в целом.

"Принципиальным вопросом является продление санкций против России до полного освобождения захваченных украинских территорий Донбасса и Крыма", - подчеркнул Турчинов.



Также, по его словам, очень важно доносить информацию о масштабных изменениях, которые происходят в Украине, потому что "это развенчивает информационную пропаганду РФ, которая является элементом гибридной войны и ведется не только против нашего государства, но и против всех цивилизованных стран мира".

"В этом вопросе очень важна помощь диаспоры - доносить правду о российской агрессии, о РФ как государстве-террористе, который понимает только язык силы", - подчеркнул секретарь СНБО.



В свою очередь, Чолий подчеркнул, что диаспора прилагает все усилия в поддержке Украины и противодействии российской пропаганде. Он рассказал, что ВКУ начинает акцию "Красная карточка".



"Красную карточку будут вручать тем западным политикам, которые несмотря на то, что их страны ввели санкции против РФ, решат поехать в Россию на Чемпионат мира по футболу", - сообщил он.

Ранее Турчинов назвал сроки уничтожения войск РФ на Донбассе.