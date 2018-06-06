Наследник "Моторолы" попал в реанимацию

Командир подразделения боевиков "Спарта" Владимир Жога с позывным "Воха" госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой спикера террористов "ДНР" Эдуарда Басурина.
По его словам госпитализация "Вохи" не связана с боевыми действиями.
"Произошло ДТП, в результате которого он попал в больницу. Состояние стабильно тяжелое", - рассказал Басурин.
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Сепаратистские СМИ пишут, что боевик вместе со своей девушкой врезался на мотоцикле в микроавтобус Mercedes. В результате ДТП девушка погибла на месте.
Напомним, предыдущий главарь батальона "Спарта " Арсен Павлов, известный как "Моторола", был убит 16 октября 2017 года в результате взрыва в лифте своего дома. Боевики обвинили в смерти "Моторолы" украинские спецслужбы. При этом украинская разведка еще в марте 2017 года сообщала, что в так называемой "ДНР" началась новая волна зачисток командиров подразделений боевиков "Спарта", "Сомали" и "Восток".