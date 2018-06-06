Во вторник, 5 июня, сотрудники Государственной экологической инспекции вместе с общественными инспекторами по охране окружающей среды спасли двух лосей, которые провалились в каолиновую глину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Животных обнаружили во время рейдовых мероприятий вблизи поселка Иршанск Хорошевского района Житомирской области.

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Совместными усилиями госинспекторы и активисты с помощью технических средств освободили лосей. С них смыли грязь и отпустили на природу.

"Животные были обессилены от борьбы с природной стихией, однако тяжелое бремя в виде грязи было смыто. Это позволило животным свободно передвигаться в естественной среде и вернуться в лоно природы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области провели перепись животных во всех охотничьих хозяйствах. Во время таксации (учета) в охотничьих угодьях насчитали 1862 оленей европейских, 218 муфлонов, 137 ланей, 8449 косуль, 2660 кабанов, 5589 белок, 746 ондатр, 209 бобров, 3229 лисиц, 137 волков, 1308 барсуков, 460 выдр, 2808 куниц, 756 хорьков, 169 рысей, 738 лесных котов и 112 медведей.