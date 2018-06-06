Сенцов попросил тех, кто на свободе, не голодать в его поддержку

Это неправильно, так у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными, считает режиссер

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который находится в настоящее время в российской колонии, попросил тех, кто поддерживает его на свободе не голодать.

Об этом написал в Facebook адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка", - написал адвокат.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.