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Инфографика В Украине с начала года 117 раз нарушена свобода слова

<span class="label red">Инфографика</span> В Украине с начала года 117 раз нарушена свобода слова

За аналогичный период 2017 было зафиксировано меньше таких случаев

06.06.18 90
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В Украине с начала текущего года зафиксировано 117 случаев нарушений свободы слова.

Об этом говорится в отчете Института массовой информации, опубликованном в среду, 6 июня.

По данным ИМИ, за аналогичный период 2017 было зафиксировано меньше таких случаев - 101.

"В тройку лидеров вошли случаи препятствования журналистской деятельности, избиения и угрозы и запугивания журналистов", - говорится в сообщении.



Больше всего нарушений за пять месяцев текущего года было зафиксировано в категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 53 (за аналогичный период в 2017 - 34 случая). Пик нарушений в этой категории припал на февраль 2018 года - 18 случаев и в мае - 12.

Эксперты зафиксировали также 14 нападений на журналистов (за аналогичный период в 2017 году было 7 случаев).

Угрозы заняли третье место - 13 случаев (за аналогичный период в 2017 году угрозы были на том же месте с 15 случаями).

В то же время в ИМИ отмечают уменьшение случаев ограничения доступа к публичной информации - 9 случаев (за аналогичный период в 2017 году было 16 случаев).

Больше всего права журналистов нарушались в Киев и области (54 случая), в Николаеве и области (7 случаев), в Одессе и области (5 случаев). Среди нарушителей в основном частные лица, правоохранители, местные власти и депутаты.

Сегодня, 6 июня, украинские журналисты отмечают свой профессиональный праздник.

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