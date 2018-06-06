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Главная » Страна » Версия об умышленном поджоге леса в Чернобыльской зоне пока не подтвердилась, - ГСЧС

Версия об умышленном поджоге леса в Чернобыльской зоне пока не подтвердилась, - ГСЧС

Версия об умышленном поджоге леса в Чернобыльской зоне пока не подтвердилась, - ГСЧС
Фото: ГСЧС

Расследование причин пожара продолжается

06.06.18 21
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Версия о возгорании сухой травы в Чернобыльской зоне в результате умышленного поджога не пока подтвердилась. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, передает Интерфакс-Украина.

"Не подтвердилась. Пока нет", - сказал он.

Чечеткин отметил, что расследованием причин пожара занимается Нацполиция.

Напомним, 5 июня в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС из-за возгорания сухой травы загорелся лес. Площадь возгорания составляла 10 гектаров. На месте возгорания были найдены факелы. Полиция открыла уголовное дело по факту пожара.

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