Бюджетный комитет Рады поддержал увольнение Данилюка

Министр участие в заседании комитета не принимал

В среду, 6 июня, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал проект постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов. Об этом сообщает Укринформ.

"Воздержались трое. Решение принято", - объявил председатель комитета Андрей Павелко после голосования по проекту постановления.

Во время обсуждения Данилюк не принимал участия в заседании комитета.

Народные депутаты Виктор Пинзеник (БПП) и Юрий Левченко (внефракционный) отметили недопустимость рассмотрения этого вопроса в отсутствие министра. На это глава комитета подчеркнул, что Данилюка позвали на заседание, но он не пришел.

Напомним, глава Минфина Александр Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием премьер-министра назначить его заместителем Яну Бугримову.

В свою очередь, 1 июня стало известно, что МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием правительством противоречащих договоренностям с МВФ решений относительно полномочий Минфина и подчинения Фискальной службы.

6 июня Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка. По его словам, глава Минфина позволил себе действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабмина.

Данилюк заявил, что его хотят уволить из-за нежелания поддержать выделение бюджетных средств на проекты депутатов-мажоритарщиков.