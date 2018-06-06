Закон об антикоррупционном суде может быть принят 7 июня

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия сегодня должен рассмотреть два вопроса и подготовить окончательную редакцию законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом #Буквам сообщил замглавы комитета Сергей Алексеев.

"Есть решение комитета, которое дает право залу определиться по несгласованным правкам, кроме тех, которые комитет уже согласовал. Сейчас нет ситуации, которая приведет к коллапсу. Поэтому, в любом случае, даже если не будет решения комитета, зал может определиться по тем двум несогласованным правкам", - сказал Алексеев.

По его словам, сегодня комитет "может собраться и, возможно, будет решен и этот вопрос". Но даже, если этого не будет сделано - это не помешает Верховной Раде собраться и принять закон во втором чтении.

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"Что касается правок, то комитет должен рассмотреть еще два вопроса: первый - относительно полномочий общественного совета международных экспертов при отборе судей и второй - если рассматривается дело в Высшем антикоррупционном суде коллегией судей, то должен ли быть в этой коллегии судья со стажем работы пять лет. Первый вопрос более принципиальный, а второй - технический", - сказал нардеп Сергей Алексеев.

Он также подчеркнул, что в четверг, 7 июня, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о Высшем антикоррупционном суде в целом.

Сейчас комитет по вопросам правовой политики и правосудия работает в составе экспертной комиссии.

Отметим, Верховной Раде Украины осталось рассмотреть 270 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде (№ 7440).

Напомним, 4 июня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку в случае, если Верховная Рада провалит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде.