Порошенко поговорил с Трюдо перед саммитом G7

Президент рассказал о ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Об этом в среду, 6 июня, сообщает пресс-служба украинского президента.

Отмечается, что Порошенко и Трюдо по телефону обсудили дальнейшую консолидацию поддержки Украины на уровне Большой семерки, а также скоординировали позиции накануне саммита G7, который состоится 8-9 июня в канадском Шарлевуа.

Глава государства проинформировал о развитии ситуации на Донбассе и продолжающихся нарушениях Минских договоренностей, а также о провоцировании напряжения на Азовском море.

Кроме этого, стороны отметили важность развертывания миротворческих сил под эгидой ООН для урегулирования ситуации на Донбассе.

Лидеры двух стран приветствовали начало с 6 июня прямого авиасообщения между Киевом и Торонто.

Напомним, cтраны "Большой семерки" могут ужесточить санкции против РФ.