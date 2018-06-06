Порошенко поговорил с Трюдо перед саммитом G7

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Об этом в среду, 6 июня, сообщает пресс-служба украинского президента.
Отмечается, что Порошенко и Трюдо по телефону обсудили дальнейшую консолидацию поддержки Украины на уровне Большой семерки, а также скоординировали позиции накануне саммита G7, который состоится 8-9 июня в канадском Шарлевуа.
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Глава государства проинформировал о развитии ситуации на Донбассе и продолжающихся нарушениях Минских договоренностей, а также о провоцировании напряжения на Азовском море.
Кроме этого, стороны отметили важность развертывания миротворческих сил под эгидой ООН для урегулирования ситуации на Донбассе.
Лидеры двух стран приветствовали начало с 6 июня прямого авиасообщения между Киевом и Торонто.
Напомним, cтраны "Большой семерки" могут ужесточить санкции против РФ.