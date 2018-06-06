В реестр ЮНЕСКО внесли документы госархива СБУ об аварии в Чернобыле

Документы всесторонне отражает причины, ход и последствия аварии, которая произошла в 1986 году

Документы государственного архива СБУ об аварии на Чернобыльской АЭС внесли в реестр ООН по вопросам образования, науки и культуры.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Государственная архивная служба Украины вручила представителям СБУ сертификат, подтверждающий включение архивных документов в соответствующий реестр ЮНЕСКО", – говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что материалы включены в международный реестр "Память мира" ЮНЕСКО.

Документы всесторонне отражает причины, ход и последствия аварии, которая произошла в 1986 году, а также реакцию советской власти и КГБ.

Напомним, Sony создала виртуальную экскурсию по Чернобыльской зоне.