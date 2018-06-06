Геращенко передала России список пленных для обмена

Первый зампредседателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила о направлении России письма с фамилиями 23 россиян. В нем она также просит предоставить Киеву ответ о возможности их обмена на украинских политзаключенных.



Об этом Геращенко сообщила в Facebook в среду, 6 июня.

"Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в минских группах письмо с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля", – написала она.



Также Геращенко обратилась к Министерству иностранных дел Украины с просьбой официально продублировать ее письмо МИД РФ.



По ее словам, ранее на переговорах в Минске представитель РФ Борис Грызлов и представители России в гуманитарной подгруппе заявили, что судьба 23 осужденных россиян – это не тема Минских переговоров.

Напомним, по меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму.