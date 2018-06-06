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СБУ подтвердила подлинность "списка 47-ми"

СБУ подтвердила подлинность "списка 47-ми"

В списке известные украинские и бывшие российские журналисты

06.06.18 111
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Обнародованный в СМИ список 47-ми журналистов и блогеров полностью соответствует перечню потенциальных жертв терактов, который изъяли в результате спецоперации с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом ВВС News сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"В документе, размещенном на сайте Страна.ua, фигурируют те же фамилии, что и в списке, который изъяли в результате спецоперации", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, людей "из списка 47-ми", планировалось физически уничтожить в результате террористических актов.

Издание Страна.ua опубликовало список из 47-ми журналистов и блогеров, которые могли стать жертвами покушения. Издание со ссылкой на "источник в СБУ" заявило, что этот список организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

В СБУ сообщили, что не передавали в СМИ список из 47-ми журналистов и блогеров, а затем открыли уголовное производство из-за публикации списка.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко не исключил, что этот список журналистам интернет-издания могли передать представители российских спецслужб.

Напомним, в СБУ говорят, что не имеют отношения к обнародованию "расстрельного списка".

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