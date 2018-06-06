В Николаеве сегодня вечером, 6 июня, произошла перестрелка, в результате стрельбы ранения получил один человек.
Об этом сообщает "НикВести".
Сообщается, что перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана", пострадавший получил пять огнестрельных ранений, стрелявший скрылся на автомобиле.
Сейчас место происшествия оцеплено полицией, в городе объявлен план "перехват".
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Издание Новости-Н, со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гнались несколько человек.
По предварительным данным состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Напомним, в Николаеве пьяные военные стреляли на автовокзале.