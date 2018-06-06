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Фото В Николаеве произошла перестрелка, есть раненый

<span class="label red">Фото</span> В Николаеве произошла перестрелка, есть раненый
Novosti-N.org

Пострадавший получил пять огнестрельных ранений

06.06.18 96
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В Николаеве сегодня вечером, 6 июня, произошла перестрелка, в результате стрельбы ранения получил один человек.

Об этом сообщает "НикВести".

Сообщается, что перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана", пострадавший получил пять огнестрельных ранений, стрелявший скрылся на автомобиле.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией, в городе объявлен план "перехват".

Издание Новости-Н, со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гнались несколько человек.

По предварительным данным состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, в Николаеве пьяные военные стреляли на автовокзале.

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