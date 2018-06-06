Омелян рассказал об окупаемости строительства украинских аэропортов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал цифры, которые нужны для преобразования украинских аэропортов в современные международные хабы.

Об этом пишет truman.ua

"Сегодня нашими аэропортами пользуются 16 миллионов пассажиров в год, но эту цифру можно легко довести до 40-50 миллионов. Прирост пассажиропотока - просто сумасшедший: во "Львове" и "Жулянах" до 50%, в "Борисполе", который вошел в тройку лучших по развитию средних европейских аэропортов, - до 20%, - отметил министр.

"Ориентировочная стоимость строительства ВПП (взлетно-посадочных полос) - 2-2,5 млрд долларов. В Европе окупаемость таких проектов - 10-15 лет, в Украине окупаемость строительства аэропортов - 5-7 лет. Выходим из простых цифр: 2-2,5 млрд - на взлетную полосу, 20-40 млн - на терминал", - отметил министр.

Напомним, в Закарпатье появится новый аэропорт. По словам Омеляна, главная ставка делается на Ужгород.