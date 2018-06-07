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Ситуация на Донбассе

Совбез ООН принял заявление по обострению на Донбассе

Совбез ООН принял заявление по обострению на Донбассе
Фото: Фото: un.org

Также выражена полная поддержка резолюции 2166 о крушении MH17 

07.06.18 23
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Совет Безопасности ООН одобрил заявление по ситуации в Украине, в котором выражается поддержка территориальной целостности страны, осуждаются нарушения режима прекращения огня на Донбассе и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения.

Об этом говорится в принятом документе, который был обнародован в Twitter постоянного представительства Украины при ООН.

"Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого вооружения, запрещенного Минского соглашениями, повлекшие трагические смерти, в том числе среди мирных жителей", – говорится в заявлении.

Совбез призвал стороны конфликта к немедленному выводу тяжелого вооружения.

"Совет Безопасности напоминает о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, подчеркивает необходимость строгого соблюдения резолюции 2202, которая утвердила пакет мер по имплементации Минских соглашений, и призывает все стороны вновь поддержать мирный процесс и осуществить все мероприятия, согласованные в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы, чтобы достичь немедленного прогресса в выполнении Минских соглашений", – говорится в заявлении.

Совбез ООН также выразил "полную поддержку" резолюции 2166 о крушении MH17 в 2014 году на Донбассе.

Напомним, 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил.

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