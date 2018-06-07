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Ситуация на Донбассе

На Донбассе погибли двое украинских военных

На Донбассе погибли двое украинских военных
Фото пресс-службы полка "Азов"

Потери боевиков – пять убитых и трое раненых

07.06.18 10
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За прошедшие сутки, 6 июня, противник 25 раз нарушил режим прекращения огня, в частности 2 раза применял минометы. 

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Во время боевых действий погибли 2 наших военных и еще 2 получили ранения. По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожено и 3 получили ранения.

В темное время суток боевики активизировались в районах Крымского, Новозвановки, Опытного, Марьинки, Водяного, Широкино.

Ночью 7 июня имела признаки обострения ситуация на Луганщине - оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

Напомним,Совет Безопасности ООН одобрил заявление по ситуации в Украине, в котором выражается поддержка территориальной целостности страны, осуждаются нарушения режима прекращения огня на Донбассе и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения.

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