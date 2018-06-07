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Следствие не нашло "российского следа" в первом покушении на Осмаева и Окуеву, - прокуратура

Следствие не нашло "российского следа" в первом покушении на Осмаева и Окуеву, - прокуратура
Адам Осмаев / Фото: djc.com.ua

Мотивом преступления считают "личную неприязнь" киллера

07.06.18 672
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Прокуратура назвала мотивом первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву летом 2017 года "личную неприязнь" 58-летнего Артура Кринари, гражданин Российской Федерации чеченского происхождения. Об этом говорится в обвинительном акте, который зачитали в Подольском районном суде Киева вечером в среду, 6 июня, передает Настоящее время.

"Будучи осведомленным о публичной, общественной, патриотической деятельности Осмаева и Окуевой, которые активно выступали против политики руководства Российской Федерации и Чеченской Республики, принимали активное участие в проведении антитеррористической операции по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, имея неприязненное враждебное отношение к последним, решил совершить их убийство, для чего разработал детальный план преступления", - объяснил в суде мотив преступника замначальника отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко.

После судебного заседания он уточнил, что, согласно обвинительному акту, прокуратура считает мотивом преступления "личную неприязнь указанного лица".

При этом в обвинительном заключении по делу Кринари о "российском следе" покушения ничего не было сказано, хотя об этом ранее не раз заявляли высшие лица Украины.  

"Все, что было мной сказано в обвинительном акте, находит подтверждение материалами уголовного производства. Другие заявления и сообщения, в том числе политиков на первоочередной стадии досудебного расследования, на сегодняшний день, как вы услышали, не нашли своего подтверждения", - пояснил Величко.

Сам Кринари в суде заявил, что с Османовым и Окуевой он встретился, чтобы обсудить исчезновение 3 млн долларов его знакомых.

"Я приехал с ними поговорить об их проблемах и деньгах, которые исчезли во время их деятельности", – рассказал он.

Напомним, 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

.Когда они сели в автомобиль, киллер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего "агентом российских спецслужб". По данным Геращенко, мужчина был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция установила, что между покушением на Адама Осмаева и Амину Окуеву и российскими лидерами есть связь.

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