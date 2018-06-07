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Главная » Страна » Нафтогаз ответил на ультиматум Киевсовета: пока мы ловим котиков в Европе, дома разгулялись мышки

Нафтогаз ответил на ультиматум Киевсовета: пока мы ловим котиков в Европе, дома разгулялись мышки

Нафтогаз ответил на ультиматум Киевсовета: пока мы ловим котиков в Европе, дома разгулялись мышки
НАК Нафтогаз Украины / Фото: КоммерсантЪ

Поставки газа в столицу возобновят сразу, как городские долги признают миллиардный долг Киевэнерго 

07.06.18 729
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В Нафтозаге заявили, что готовы немедленно начать поставки газа коммунальным предприятиям в Киеве для возобновления горячего теплоснабжения. Однако для этого городские власти должны согласно нормам законодательства признать существующие долги за поставки голубого топлива, хотя могут их выплачивать по частям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook.

"О, это же надо. Пока мы ловим котиков в Европе, дома разгулялись мышки", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе уверяют, что киевские власти не хотят заключать договор о поставках газа на условиях, предусмотренных законодательством.

"Горячая вода может быть в киевских квартирах уже завтра. Могла быть еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ мы не имеем. Мы не включаем и не отключаем горячую воду или газ в Киеве. Мы продаем газ производителям тепла, на очень четко определенных государством условиях", - отметили в Нафтогазе.

В компании уточняют, что ч. 3 ст. 22 закона "О теплоснабжении" предусматривает, что "в случае если субъекту хозяйствования предоставлено в пользование целостный имущественный комплекс по выработке тепловой энергии, такой субъект становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке, возникших у субъекта хозяйствования, который раньше использовал указанное имущество".

 В Нафтогазе отмечают, что КГГА заранее знала, что новое коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго станет правопреемником всех долгов Киевэнерго за газ перед Нафтогазом, но не сделала ничего для того, чтобы побудить Киевэнерго погасить долг. На данный момент долг Киевэнерго составляет 1,2 млрд грн.

"Мы можем действовать только в рамках действующего законодательства и надеемся, что такую позицию разделят и наши контрагенты в Киеве. Мы не требуем немедленного погашения накопленных долгов, но новое предприятие должно стать их правопреемником в соответствии с требованиями закона", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня депутаты Киевского городского совета поддержали обращение к Нафтогазу с требованием немедленно возобновить киевлянам горячее водоснабжение.

Депутаты грозятся прибегнуть к радикальным мерам, если компания не согласится безотлагательно заключить договора с Киевтеплоэнерго о поставках природного газа, без чего невозможно возобновление подачи горячей воды в столице. В частности, городские власти готовы отключить коммуникации Нафтогазу.

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