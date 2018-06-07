"Видродження" поддержит законопроект об Антикоррупционном суде с предложениями международных партнеров

Депутатская группа "Партия "Видродження" будет поддерживать во втором чтении законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине при условии учета позиции международных партнеров.

Об этом по итогам утреннего заседания группы заявил сопредседатель депутатской группы, народный депутат Виталий Хомутынник, передает пресс-служба партии.

"Антикоррупционный суд является важным элементом для завершения работы по созданию системы антикоррупционных органов в Украине. Поэтому парламент должен проголосовать за законопроект именно с учетом всех позиций наших международных партнеров, которые сегодня активно участвуют в проведении антикоррупционных реформ в нашем государстве", - заявил Хомутынник.

По его словам, только при таких условиях этот суд станет эффективным институтом в борьбе с коррупцией в Украине.

"В течение двух недель парламент показал эффективную консолидированную работу над почти двумя тысячами поправок к законопроекту о создании Антикоррупционного суда. Но, к сожалению, сегодня, в решающий день голосования народные депутаты не видят согласованной позиции по результатам переговоров о правах Совета международных экспертов при формировании антикоррупционного суда", - констатировал народный депутат.

Депутатская группа "Партия " Видродження" считает, что принятие законопроекта без учета позиции МВФ, поддержанной Госдепом США и послами стран G7, будет провалом антикоррупционной реформы в Украине.

"Если сегодня мы не увидим поддержки предложений международных партнеров во время голосования, мы будем предлагать направить законопроект на повторное второе чтение и привлечь к переговорам представителей депутатских фракций и групп. Верховная Рада имеет шанс принять качественный закон еще на этой сессии", - сказал Виталий Хомутынник.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект Закона о Высшем антикоррупционный суд. Ранее во время Согласительного совета спикер парламента Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде в четверг, 7 июня.