60% жителей ОРДЛО хотят возвращения украинской власти, - Аваков

20% боятся переходного периода и еще 20% хотят в Россию

Больше половины населения временно оккупированных территорий Донбасса хотят "вернуться в Украину".

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает LB.ua.

"Наша социология, которую мы проводим правдами и неправдами, показывает, что порядка 60% людей на оккупированной территории готовы и хотят вернуться к нормальной мирной жизни в Украине. 20% боятся переходного периода и еще 20% хотят в Россию. Я думаю, что это очень хорошие предварительные условия", - заявил министр.

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При этом он признал, что даже после деоккупации в отдельных районах Донецкой и Луганской областях останется "большое количество ненавистников Украины и коллаборантов, которые будут пытаться всячески вредить государству".

"Поэтому мы должны к этому готовиться, в том числе в рамках - первый раз сегодня произношу это слово - гибридного мира", - сказал министр.

Аваков считает, что в связи с этим Украине нужно принять законы об амнистии и о коллаборантах.

Напомним, Совет Безопасности ООН одобрил заявление по ситуации в Украине, в котором выражается поддержка территориальной целостности страны, осуждаются нарушения режима прекращения огня на Донбассе и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения.