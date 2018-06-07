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Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено)
Фото: Укринформ

Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено)

За принятие президентского законопроекта проголосовали 317 народных депутатов

07.06.18 1043
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В четверг, 7 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об Антикоррупционном суде (№7440).

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов. Еще по 25 депутатов проголосовали против и воздержались.

"Сегодня мы завершили формирование антикоррупционной инфраструктуры. Хочу подчеркнуть решительность действий украинской власти по борьбе с коррупцией. Ни в одной стране мира нет таких законодательных актов, которые приняты этим созывом парламента и подписаны президентом", - прокомментировал голосование президент Петр Порошенко.

ДОПОЛНЕНО

Вице-спикер Ирина Геращенко с президиума Верховной Рады сообщила, что во время голосования не сработали карточки Нины Южаниной и Мустафы Найема. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Таким образом, создание Антикоррупционного суда поддержали 317 народных депутатов.

Напомним, 1 марта Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде (№7440). "За" проголосовали 282 народных депутата.

Длительное время единственным не согласованным с Западом вопросом в законопроекте были полномочия Общественного совета международных экспертов и его право ветировать кандидатуры в состав суда.

Достигнуть компромисса по этому вопросу удалось в ходе ночных переговоров накануне голосования. По словам народного депутата Мустафы Найема, вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов.

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