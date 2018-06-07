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Главная » Страна » Фото В Ивано-Франковской области грузовик выбил автобус в кювет: есть погибшая и раненые

Фото В Ивано-Франковской области грузовик выбил автобус в кювет: есть погибшая и раненые

<span class="label red">Фото</span> В Ивано-Франковской области грузовик выбил автобус в кювет: есть погибшая и раненые

Погибла одна женщина, госпитализированы 15 человек

07.06.18 273
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В среду, 06 июня, около села Майдан Ивано-Франковской области грузовик "ЗИЛ" столкнулся с маршрутным автобусом сообщением "Ивано-Франковск-Калуш". В результате ДТП одна женщина скончалась в больнице, еще 15 человек получили травмы различной тяжести. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители установили, что водитель грузовика, двигаясь в направлении Стрыя, приступил к маневру поворота налево и допустил столкновение с рейсовым автобусом. Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, выполняя маневр обгона автомобиля "ЗИЛ", который ехал впереди. В результате столкновения автобус вылетел на обочину и перевернулся.

В больницы были доставлены 16 человек. Позже в областной больнице от полученных травм жительница Калуша 1989 года рождения скончалась. Все пострадавшие являются пассажирами автобуса. Водитель автобуса, с диагнозом рана левого локтевого сустава, осмотрен врачами и отпущен.

Ранее Тульской области России пассажирский микроавтобус, следовавший из Москвы в оккупированный Донецк, столкнулся с грузовиком. Троих человек госпитализировали.

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