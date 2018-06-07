Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » На Днепропетровщине вооруженные люди напали ночью на больницу и избили дежурного врача

На Днепропетровщине вооруженные люди напали ночью на больницу и избили дежурного врача

На Днепропетровщине вооруженные люди напали ночью на больницу и избили дежурного врача
Фото: МедиаКорСеть

Пострадавший находится в реанимации

07.06.18 668
000

В ночь со 2 на 3 июня в Першотравенске (Днепропетровская область) вооруженные люди ворвались в городскую больницу и избили дежурного врача. Об этом сообщает местное издание 05632.com.

Перед нападением в больницу поступил звонок от группы лиц, которые требовали, чтобы дежурный врач приехал и оказал помощь их товарищу, которому стало плохо. Врач сообщил, что не имеет права покидать свое рабочее место во время дежурства, и посоветовал вызвать скорую или привезти товарища самостоятельно. После этого звонившие начали угрожать врачу расправой.

Через некоторое время после звонка к больнице подъехали несколько внедорожников. Прибывшие на них лица, вооруженные автоматическим и травматическим оружием, выломали дверь, избили дежурного и разгромили кабинет реанимации.

После того как на место происшествия прибыла вызванная свидетелями полиция, нападавшие заблокировали вход в здание больницы.

На данный момент пострадавший дежурный врач находится в реанимации. У него диагностированы черепно-мозговая травма, переломы ребер и конечностей, а также обширные гематомы на теле.

По данным издания, нападавшие – члены местной ОПГ, которой якобы руководит один из частных предпринимателей Першотравенска.

По факту нападения полиция открыла угловное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины(хулиганство - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц). Об этом сообщает Павлоградское отделение Нацполиции в Facebook.

"В настоящее время по уголовному производству полицией проводится комплекс следственно-розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления с целью привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Днепропетровской области в лесопосадке обнаружили труп ученицы 7 класса местной школы со следами изнасилования. В совершении преступления правоохранители подозревают парня на год старше убитой.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей головуВ Шотландии вооруженный ножом мужчина напал на полицейскихФанатов "Ливерпуля" побили киевские студенты, - полиция
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55417
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5183
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5520
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9319
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17806
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20412
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13617
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14754
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12087
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10488
  1. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 5925 / 6558
  2. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 3162 / 3847
  3. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 2959 / 3068
  4. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2544 / 4014
  5. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 2010 / 2990
  6. Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ 1861 / 2276
  7. Путин обсудил Украину с канцлером Австрии 1728 / 1946
  8. Кабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинства 1377 / 1556
  9. В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову 1350 / 1552
  10. В штабе ООС рассказали о подвиге военного фельдшера под Станицей Луганской 1328 / 1533
  1. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 18 / 4014
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13 / 6558
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1540
  4. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 3379
  5. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 614
  6. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 5 / 1607
  7. Суперхит 90-х годов Macarena способен спасать жизни, - ученые 4 / 951
  8. "Крымского диверсанта" Панова в РФ зверски пытали, – адвокат 4 / 1451
  9. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 3 / 3068
  10. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 3 / 2990
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.