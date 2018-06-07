На Днепропетровщине вооруженные люди напали ночью на больницу и избили дежурного врача

В ночь со 2 на 3 июня в Першотравенске (Днепропетровская область) вооруженные люди ворвались в городскую больницу и избили дежурного врача. Об этом сообщает местное издание 05632.com.

Перед нападением в больницу поступил звонок от группы лиц, которые требовали, чтобы дежурный врач приехал и оказал помощь их товарищу, которому стало плохо. Врач сообщил, что не имеет права покидать свое рабочее место во время дежурства, и посоветовал вызвать скорую или привезти товарища самостоятельно. После этого звонившие начали угрожать врачу расправой.

Через некоторое время после звонка к больнице подъехали несколько внедорожников. Прибывшие на них лица, вооруженные автоматическим и травматическим оружием, выломали дверь, избили дежурного и разгромили кабинет реанимации.

После того как на место происшествия прибыла вызванная свидетелями полиция, нападавшие заблокировали вход в здание больницы.

На данный момент пострадавший дежурный врач находится в реанимации. У него диагностированы черепно-мозговая травма, переломы ребер и конечностей, а также обширные гематомы на теле.

По данным издания, нападавшие – члены местной ОПГ, которой якобы руководит один из частных предпринимателей Першотравенска.

По факту нападения полиция открыла угловное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины(хулиганство - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц). Об этом сообщает Павлоградское отделение Нацполиции в Facebook.

"В настоящее время по уголовному производству полицией проводится комплекс следственно-розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления с целью привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Днепропетровской области в лесопосадке обнаружили труп ученицы 7 класса местной школы со следами изнасилования. В совершении преступления правоохранители подозревают парня на год старше убитой.