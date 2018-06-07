В зоне ЧАЭС продолжается ликвидация отдельных очагов пожара на площади 0,8 га, - ГСЧС

Авиацией с начала работ осуществлено 69 сбросов воды (318 т)

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС по состоянию на 10:00 четверга, 7 июня, продолжается тушение двух отдельных очагов возгорания на общей площади около 0,8 га, информирует пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 10:00 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 0,8 га. К тушению пожара привлечены 35 ед. тех. и 150 человек, из них от ГСЧС - 22 ед. тех. и 130 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 69 сбросов воды (318 т).

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Напомним, 5 июня в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС из-за возгорания сухой травы загорелся лес. Площадь возгорания составляла 10 гектаров. На месте возгорания были найдены факелы. Полиция открыла уголовное дело по факту пожара.