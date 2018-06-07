Силовики перекрывали в Черновцах улицу из-за куска мыла

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о взрыве возле своего здания в Черновцах и сообщили, что улица Шевченко перекрывалась правоохранителями на время проверки информации о подозрительном предмете. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Информация о взрыве на улице Шевченко в Черновцах, распространенная некоторыми интернет-ресурсами, не соответствует действительности. Улицу правоохранители перекрыли из-за сообщения о том, что черновчанин обнаружил в помойке подозрительный предмет, который оказался куском мыла", - говорится в сообщении.

В СБУ также напомнили, что 2-8 июня на Буковине продолжаются масштабные международные антитеррористические учения с элементами контрдиверсионной операции в Черновцах.

Ранее местное издание 0372.ua сообщило, что в Черновцах на улице Шевченко прогремел взрыв возле здания СБУ.