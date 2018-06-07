В самом сердце Нацполиции разоблачили полковника, обиравшего подчиненных

В Киеве начальника Департамента взрывотехнической службы Национальной полиции задержали за мошенничество.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности НПУ.

Чиновник под вымышленными предлогами обирал своих подчиненных, принуждая их перечислять собственные средства на его банковские счета.

"Полковник полиции дал указание региональным подразделениям собирать средства на ремонт помещения, где размещался аппарат службы. И хотя все ремонтные работы были проведены за бюджетные средства, ежемесячно все сотрудники аппарата и территориальных подразделений перечисляли из заработной платы по 500-1000 гривен, которые их руководитель присваивал и тратил на свои нужды", - говорится в сообщении.

Некоторым подчиненным чиновник завышал размер премий, а потом заставлял их переводить часть от этой суммы на его банковские счета.

Сумма установленного ущерба составляет 100 000 гривен, заявили в пресс-службе. Уже бывшему полицейскому объявлено подозрение в совершении преступления по статье о мошенничестве (ст.190 УК Украины).

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Напомним, полиция Киева задержала короля домушников. По оперативной информации, 28-летний уроженец "одной из южных стран" был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине человек отбывал наказание за создание преступной организации. Границу Украины он пересек после официальной смены фамилии и документов.