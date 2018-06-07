Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В самом сердце Нацполиции разоблачили полковника, обиравшего подчиненных

В самом сердце Нацполиции разоблачили полковника, обиравшего подчиненных

В самом сердце Нацполиции разоблачили полковника, обиравшего подчиненных
Фото: пресс-служба Национальной полиции

Полицейский уволен, открыто уголовное производство

07.06.18 255
500

В Киеве начальника Департамента взрывотехнической службы Национальной полиции задержали за мошенничество.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности НПУ.

Чиновник под вымышленными предлогами обирал своих подчиненных, принуждая их перечислять собственные средства на его банковские счета.

"Полковник полиции дал указание региональным подразделениям собирать средства на ремонт помещения, где размещался аппарат службы. И хотя все ремонтные работы были проведены за бюджетные средства, ежемесячно все сотрудники аппарата и территориальных подразделений перечисляли из заработной платы по 500-1000 гривен, которые их руководитель присваивал и тратил на свои нужды", - говорится в сообщении.

Некоторым подчиненным чиновник завышал размер премий, а потом заставлял их переводить часть от этой суммы на его банковские счета.

Сумма установленного ущерба составляет 100 000 гривен, заявили в пресс-службе. Уже бывшему полицейскому объявлено подозрение в совершении преступления по статье о мошенничестве (ст.190 УК Украины).

Напомним, полиция Киева задержала короля домушников. По оперативной информации, 28-летний уроженец "одной из южных стран" был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине человек отбывал наказание за создание преступной организации. Границу Украины он пересек после официальной смены фамилии и документов.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Полиция Киева задержала короля домушниковПоявилось видео с нательной камеры полицейского, который избил американку на пляжеВ берлинском соборе полицейский подстрелил дебошира
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55459
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5238
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5601
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9341
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17849
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20453
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13655
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14814
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12124
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10506
  1. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 5925 / 6649
  2. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 3162 / 3881
  3. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 2959 / 3094
  4. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2544 / 4196
  5. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 2010 / 3040
  6. Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ 1861 / 2286
  7. Путин обсудил Украину с канцлером Австрии 1728 / 1949
  8. Кабмин установил ежемесячные выплаты пострадавшим участникам Революции достоинства 1377 / 1556
  9. В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову 1350 / 1557
  10. В штабе ООС рассказали о подвиге военного фельдшера под Станицей Луганской 1328 / 1540
  1. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 20 / 4196
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13 / 6649
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1543
  4. Очарование мерзости. Как убить Путина 7 / 563
  5. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 3399
  6. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 615
  7. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 5 / 1663
  8. "Крымского диверсанта" Панова в РФ зверски пытали, – адвокат 4 / 1451
  9. Суперхит 90-х годов Macarena способен спасать жизни, - ученые 4 / 963
  10. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 3 / 3040
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.