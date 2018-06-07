В ночь на 7 июня коммунальные службы демонтировали троллей над Днепром в Киеве, который был растянут от Арки Дружбы народов до пляжа на Трухановом острове. Об этом сообщает Информатор.

Разбор конструкций выполняли сотрудники КП "Благоустрий" согласно поручению, которое выдали в КГГА. Коммунальщики обрезали тросы со стороны Арки Дружбы народов, которые проходили над набережной, речкой и пляжем, после чего приступили к разбору основных конструкций.

Для обеспечения безопасности патрульные перекрывали движение транспорта на Парковой дороге и на Надднепрянском шоссе. Также на воде дежурил полицейский катер, который ограничивал движение судов в зоне падения тросов.

Одновременно на Трухановом острове с помощью экскаватора вытаскивали тросы из реки тросы троллея.

Советник мэра, народный депутат Дмитрий Белоцерковец в Facebook сообщил, что было два основных аргумента для проведения демонтажа троллея.

Первая причина - несоблюдение мер безопасности оператором, что привело к падению человека с троллея. Вторая причина - подготовка к строительству канатной дороги, которая соединит Арку Дружбы народов, Труханов остров и Почтовую площадь.

Он также сообщил, что в 2017 году право на размещение троллея было предоставлено на один сезон. Тогда победитель биржевых торгов заплатил 250 тысяч гривен за сезон работы, а одним из основных требований для участия в торгах было соблюдение всех норм безопасности и получения всех необходимых согласований. Однако, несмотря на все предписания, представители троллея продолжили незаконно его эксплуатацию в этом сезоне.

Напомним, один из авторов проекта моста Метро Георгий Росновский заявил, что конструкция может рухнуть "в любой момент". Он считает, что капитальный ремонт не поможет, в этом случае необходима реконструкция моста.