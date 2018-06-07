Савченко подала в суд на весь парламент

Она требует отмены решения Рады о разрешении на арест

Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала в суд иск против Верховной Рады.

Она требует признания незаконным решения парламента о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Адвокат Константин Глоба подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда административный иск о признании противоправным бездействие субъекта властных полномочий и признании противоправными и отмене решений", - говорится в сообщении.

Ответчиком по иску выступает Верховная рада. В пресс-службе партии также отметили, что считают дело против Савченко "политически мотивированным".

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.