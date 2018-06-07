Рада избрала аудитора НАБУ

В четверг, 7 июня, Верховная Рада назначила аудитором Национального антикоррупционного бюро правозащитника Владимира Василенко.
За такое решение проголосовали 289 депутатов.
Парламент выбирал между двумя рекомендованными профильным комитетом кандидатурами – Владимиром Василенко и Томасом Файерстоуном (бывший прокурор США и партнер компании Baker McKenzie).
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По итогам рейтингового голосования Василенко набрал больше голосов. Его кандидатуру поддержали 272 депутата, Файерстоуна - 208.
Напомним, 82-летний правозащитник Владимир Василенко ранее работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека.