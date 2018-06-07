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Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса принимать участие в выборах

Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса принимать участие в выборах
Арсен Аваков / Фото: cont.ws

Это их право сможет возобновиться не ранее, чем через три года после деоккупации

07.06.18 998
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Глава МВД Арсен Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса принимать участие в выборах в Верховную Раду и президента после деоккупации, передает "Украинская правда" со ссылкой на стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса, которую глава МВД обнародовал 7 июня.

"Возобновляется участие граждан, проживающих на ранее оккупированных территориях в выборах в центральные органы власти Украины, но не ранее, чем через 3-5 лет", - говорится в одном из пунктов программы.

Аваков отмечает, что выборы можно проводить только на демилитаризованной территории. По его словам, они не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

Поспешное проведение выборов может способствовать усилению и восстановлению конфликта с новой силой, отмечает министр.

"Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов - 3 года после прекращения огня. Если выборы проводятся раньше, чем через 2 года после прекращения огня в случае молодых демократий, и меньше, чем через 1 год - в случае развитых демократий, это приводит к возобновлению вооруженного противостояния", - отмечает Аваков.

По его словам, это время необходимо для обеспечения условия честного и свободного волеизъявления и формирования умеренной местной силы, способной создать противовес радикалам.

Кроме того, требуется время для возвращения на ранее оккупированных территориях беженцев и вынужденно перемещенных лиц, поскольку нельзя лишать их права участвовать в выборах.
исчерпали свой потенциал
"Механизм малых шагов", который предлагает Аваков, также предусматривает проведение местных выборов на освобожденных территориях после деоккупации и под наблюдением миротворческой миссии.

"Не важно, кто победит на этих выборах, принципиально важно, чтобы процесс шел в соответствии с украинским законодательством и с обеспечением свободного волеизъявления. Даже если выберут кандидата с откровенно пророссийскими взглядами, в стратегической перспективе по завершению процессов урегулирования конфликтов этот вопрос будет сбалансирован в ближайшие годы", - считает Аваков.

Напомним, ранее Аваков заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе на основании Минских соглашений исчерпали свой потенциал и сейчас только способствуют дальнейшему "замораживанию" конфликта.

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