Его обустроили на поле, засеянном зерновыми культурами

Пограничники Харьковского отряда в Волчанском районе нашли и демонтировали трубопровод, ведущий Россию.



Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 7 июня.



Отмечается, что трубопровод диаметром 50 миллиметров был обнаружен в 50 метрах. Его обустроили на поле, засеянном зерновыми культурами.

Фото: dpsu.gov.ua

"Предварительно установлено, что вероятно трубопровод неизвестные злоумышленники использовали для незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через границу. Сейчас трубопровод на территории Украины демонтировали", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Проводятся следственные действия с целью установления лиц, причастных к использованию этого трубопровода.

Отметим, ранее пограничники Харьковского отряда уже находили трубопровод, по которому правонарушители, вероятно, планировали перекачивать контрабандное горючее.