Пограничники Харьковского отряда в Волчанском районе нашли и демонтировали трубопровод, ведущий Россию.
Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 7 июня.
Отмечается, что трубопровод диаметром 50 миллиметров был обнаружен в 50 метрах. Его обустроили на поле, засеянном зерновыми культурами.
Фото: dpsu.gov.ua
"Предварительно установлено, что вероятно трубопровод неизвестные злоумышленники использовали для незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через границу. Сейчас трубопровод на территории Украины демонтировали", – говорится в сообщении.
Фото: dpsu.gov.ua
Проводятся следственные действия с целью установления лиц, причастных к использованию этого трубопровода.
Отметим, ранее пограничники Харьковского отряда уже находили трубопровод, по которому правонарушители, вероятно, планировали перекачивать контрабандное горючее.