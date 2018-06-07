Путин публично пригрозил Украине потерей государственности

Президент России Владимир Путин открыто угрожал Украине потерей государственной целостности.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Во время ежегодной пресс-конференции "Прямая линия", на которой президент России отвечает на вопросы россиян, к Путину по видеосвязи обратился писатель Захар Прилепин с "информацией" о том, что Украина во время проведения в России Чемпионата мира по футболу якобы намерена "активизировать боевые действия" на Донбассе.

"Если это случится, то мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для государственности (Украины - ред.) в целом. Хочу подчеркнуть, что я рассчитываю, что ничего подобного не случится", - сказал российский президент.

Напомним, ранее Путин в интервью австрийскому телеканалу заявил, что Российская Федерации не вернет оккупированный Крым Украине ни при каких условиях, поскольку считает его законно своим.