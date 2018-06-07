За последний год Британия 6 раз отказалась вести переговоры с Украиной о визах

С 2017 года Великобритания шесть раз отказывалась вести переговоры с Украиной об изменении визовой политики для Украины.



Эту информацию изданию "Европейская правда" подтвердили в посольстве Украины в Великобритании.



В Соединенном Королевстве визами занимается не министерство иностранных дел, а министерство внутренних дел. Кроме того, заявки украинцев на получение визы рассматривает консульство в Варшаве.

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Только в этом году посольство дважды предлагало британской стороне провести консультации по поводу необоснованных отказов в выдаче виз и задержках, но Лондон отказался.



Издание отмечает, что срочно оформить визу не могут даже дипломаты и министры, зачастую разрешение на въезд в страну выдают слишком поздно, даже когда оформляется срочная виза.

Ранее сообщалось, что украинцы воспользовались упрощенной процедурой въезда в Шенгенскую зону 517 тысяч раз с момента появления такой возможности.