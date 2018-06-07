В Луганской области боевики подорвали взрывное устройство в жилом квартале

Во временно оккупированном населенном пункте Голубовское (Луганская область) боевики подорвали взрывное устройство в жилом квартале, есть пострадавшие среди мирных граждан.



Об этом говорится на официальной странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 7 июня, около 10.30 оккупанты совершили преступление в населенном пункте Голубовское в Луганской области на временно оккупированной территории против мирного населения. В жилом квартале населенного пункта террористы подорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители. Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан", - говорится в сообщении.



Отмечается, что командование ООС принимает все возможные меры для сохранения жизни граждан по обе стороны линии разграничения, а также не ведет обстрелы мирных сел и городов.



В сообщении также подчеркивается, что этот теракт российско-оккупационных войск является очередным доказательством нарушения норм международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения.

Напомним,Совет Безопасности ООН одобрил заявление по ситуации в Украине, в котором выражается поддержка территориальной целостности страны, осуждаются нарушения режима прекращения огня на Донбассе и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения.