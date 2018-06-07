Из "списка 47" охраняют только шестерых, - СМИ

Полиция приставила охрану к 6 из 47 украинских журналистов и блогеров, которых якобы собирались устранить российские спецслужбы. Ранее список потенциальных жертв террористов был опубликован СМИ.
Об охране сообщил сотрудник Министерства внутренних дел, передают Українські Новини.
"Шесть человек полиция взяла под охрану", - сказал он.
По его словам, их охраняют не круглосуточно.
При этом собеседник не уточнил, кого именно охраняет полиция.
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Напомним, в Службе безопасности Украины утверждают, что не передавали СМИ список 47 возможных жертв, которых якобы собирались устранить российские спецслужбы.
Ранее список опубликовало интернет-издание "СТРАНА.ua".
По данным источников издания в СБУ, данные списки подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке 21 мая 2018 года.