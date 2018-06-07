Путин заявил, что не думал об обмене Вышинского на Сенцова

По его словам, украинский режиссер был задержан за якобы подготовку террористического акта в Крыму

Президент России Владимир Путин сказал, что не думал о возможном обмене журналиста Кирилла Вышинского на украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом он заявил во время "Прямой линии", передает телеканал "Дождь".

Путин отметил, что Вышинского арестовали в Украине "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин публично пригрозил Украине потерей государственности

"Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова... Он ведь задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать люди. Это совершенно разные вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - сказал Путин.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве и задержали руководителя агентства Кирилла Вышинского. Его подозревают в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права выхода под залог.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.