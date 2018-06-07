Киевский городской совет провалил решение о прекращении инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра (ТРЦ) и музея на Почтовой площади в Киеве.

За соответствующее решение проголосовало 56 депутатов (необходим 61 голос).

"Документ предусматривал инициирование прекращения договора с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой Площади ООО "Хенсфорд-Украина" и передачу объекта незавершенного строительства в коммунальную собственность Киева. Также в документе говорилось о продолжении выполнения археологических работ и проведении открытого международного конкурса на лучший проект будущего музея" , - сообщает пресс-служба Самопоміч Київ.

В свою очередь, как сообщает 44.ua, после провала голосования недовольные его результатом представители Нацдружины выломали дверь и заблокировали выход из Киевсовета, после чего началась потасовка. Отдельные представители Нацдружин заняли места депутатов в зале.

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