Боевики освободили из плена студента, поднявшего украинский флаг над луганской школой

Из плена боевиков вернули студента, захваченного за поднятие украинского флага над школой в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что студент одного из винницких вузов, уроженец Луганской области, в 2017 году вместе с родителями уехал на оккупированную территорию для решения жилищных вопросов.

В Луганске парень с местными патриотами подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Также они нарисовали на фасаде школы украинскую символику.



Парня задержали боевики и удерживали в помещении местного пенитенциарного учреждения. К пленным применяли меры психологического и физического давления.



"В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины вывели незаконно задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу", - сказано в сообщении СБУ.



Управлением СБУ в Винницкой области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму.