Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Боевики освободили из плена студента, поднявшего украинский флаг над луганской школой
Ситуация на Донбассе

Боевики освободили из плена студента, поднявшего украинский флаг над луганской школой

Боевики освободили из плена студента, поднявшего украинский флаг над луганской школой
Фото из открытых источников

Парня задержали боевики и удерживали в помещении местного пенитенциарного учреждения

07.06.18 425
100

Из плена боевиков вернули студента, захваченного за поднятие украинского флага над школой в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что студент одного из винницких вузов, уроженец Луганской области, в 2017 году вместе с родителями уехал на оккупированную территорию для решения жилищных вопросов.

В Луганске парень с местными патриотами подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Также они нарисовали на фасаде школы украинскую символику.

Парня задержали боевики и удерживали в помещении местного пенитенциарного учреждения. К пленным применяли меры психологического и физического давления.

"В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины вывели незаконно задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу", - сказано в сообщении СБУ.

Управлением СБУ в Винницкой области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В ОБСЕ зафиксировали более 100 танков вблизи оккупированных Луганска и ДонецкаВ Нигерии пираты освободили из плена 6 украинских моряковОккупанты взорвали мост на трассе Хрустальный-Луганск
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55565
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5372
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5789
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9398
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18024
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20607
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13806
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14928
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12232
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10569
  1. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 6328 / 6844
  2. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 4053 / 4498
  3. NASA показало фото "Звезды смерти" на орбите Сатурна 3416 / 3932
  4. Гройсман просит Раду уволить Данилюка 3066 / 3125
  5. Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию 2841 / 3180
  6. В Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода, пассажиру практически оторвало руку 2456 / 3698
  7. Китайский сверхзвуковой Темный меч шокировал США, - СМИ 1928 / 2310
  8. Путин обсудил Украину с канцлером Австрии 1736 / 1955
  9. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 1408 / 1832
  10. В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову 1388 / 1582
  1. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 21 / 4498
  2. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14 / 6844
  3. Очарование мерзости. Как убить Путина 9 / 1074
  4. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 8 / 1702
  5. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 7 / 1884
  6. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 7 / 1555
  7. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 3421
  8. Вооружены и опасны. Зачем из Нацгвардии делают вторую армию 5 / 1832
  9. Онлайн-трансляция заседания суда по делу о госизмене Януковича 5 / 617
  10. Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса принимать участие в выборах 5 / 1811
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.