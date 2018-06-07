​Нафтогаз сделал предложение Газпрому

Переговоры о транзите могут состоятся с участием европейской стороны

НАК "Нафтогаз" предложил российскому Газпрому провести переговоры о транзите природного газа в трехстороннем формате с участием ЕС.

Об этом завили в пресс-службе Нафтогаза, передает Апостроф.

"Предлагаем господину Миллеру обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия предложила провести трехстороннюю встречу по транзиту газа в июне. Нафтогаз настаивает на своем участии в переговорах и надеется привлечь к ним Газпром.

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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы для транзита и обязал российского монополиста выплатить $4,63 млрд. По данным Нафтогаза, это решение означает, что Газпром должен уплатить Украине порядка $2,56 млрд, с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Газпром после решения Cтокгольмского арбитража не в его пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа в Украину и транзит газа по ее территории в Европу.