Засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере до 50% урожая зерновых.
Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР) в четверг, 7 июня.
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Отмечается, что больше всего пострадали пшеница и ячмень из-за малого количества осадков на протяжении последних месяцев.
"Последний дождь в нашем районе прошел два-три недели назад. И то он был очень слабым, промочил почву не более чем на два-три сантиметра. Это единственный дождь, который был с зимы", – посетовал директор частного агропромышленного предприятия Людмила (Хмельницкая обл.) Николай Гурский.
Фото: ВАР
По его словам, потери его хозяйства по пшенице достигнут до 30%, сои – около 20%.
В то же время директор фермерского хозяйства Щедра Садиба-М (Хмельницкая обл.) Александр Бондарь прогнозирует, что если в ближайшее время не пройдут затяжные дожди, он может потерять около 40% урожая пшеницы и 50% сои.
Фото: ВАР
Директор ООО Терра (Днепропетровская обл.) Александр Дорошенко отметил, что потери урожая на его предприятии также могут достичь 50%.
При этом сельхозпроизводители отмечают, что точные суммы убытков можно будет посчитать ближе к моменту сбора урожая.
Отметим, недавно в оккупированном Крыму так называемые власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.