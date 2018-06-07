Засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере до 50% урожая зерновых.



Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР) в четверг, 7 июня.

Отмечается, что больше всего пострадали пшеница и ячмень из-за малого количества осадков на протяжении последних месяцев.



"Последний дождь в нашем районе прошел два-три недели назад. И то он был очень слабым, промочил почву не более чем на два-три сантиметра. Это единственный дождь, который был с зимы", – посетовал директор частного агропромышленного предприятия Людмила (Хмельницкая обл.) Николай Гурский.

Фото: ВАР

По его словам, потери его хозяйства по пшенице достигнут до 30%, сои – около 20%.



В то же время директор фермерского хозяйства Щедра Садиба-М (Хмельницкая обл.) Александр Бондарь прогнозирует, что если в ближайшее время не пройдут затяжные дожди, он может потерять около 40% урожая пшеницы и 50% сои.

Фото: ВАР

Директор ООО Терра (Днепропетровская обл.) Александр Дорошенко отметил, что потери урожая на его предприятии также могут достичь 50%.



При этом сельхозпроизводители отмечают, что точные суммы убытков можно будет посчитать ближе к моменту сбора урожая.



Отметим, недавно в оккупированном Крыму так называемые власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.